Morning Glory : Marion Maréchal-Le Pen a du coeur... mais pas trop quand même

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 10 mars : les Zemmouristes se sont acheté un cœur cette semaine… et l’ont vite revendu, les En Marche travestissent le sens du mot « débat », la guerre a bon dos et la franchise de Jean Lassalle.