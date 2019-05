Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 17 mai : invitée sur BFMTV, Marlène Schiappa a essayé d’esquiver les questions de Jean-Jacques Bourdin (mais ça n’a pas marché) et on ne comprend pas ce besoin des chaînes d’infos de faire des jeux de mots sur tout