Morning Glory : le manque de courage de Marlène Schiappa

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 30 novembre : en 2021, certains politiques ignorent encore que la radio est filmée, Marlène Schiappa esquive toutes les questions sur Nicolas Hulot, Marine Le Pen enchaîne les doigts d’honneur et Xavier Bertrand nous tire les larmes.