Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 20 novembre : France Inter et RTL se disputent la place de première radio de France, alors qu’Europe 1 ne se bouscule pas pour vanter ses audiences, on joue à « Oui ou Non » avec le M. Retraite du gouvernement et Marlène Schiappa réussit l’exploit de faire une interview sans jamais répondre aux questions posées.

