Morning Glory : les matinales, c’est comme une boîte de chocolats…

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Aujourd’hui, hommage à la mère de Forrest Gump qui disait "la vie, c’est comme une boîte de chocolats…". Les matinales, c’est comme la vie, on ne sait jamais sur quoi on va tomber : un François Patriat incompréhensible, une Nadine Morano pas facho pour un sou, le père Le Pen, un Laurent Wauquiez qui s’auto-interview et la fille Le Pen.