Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 10 octobre : on vous assure qu’il n’y a PAS de problème au gouvernement et du côté de l’opposition, on a sorti les très gros moyens pour faire marrer son monde sur le remaniement, à base de grosses punchlines qui déboitent (non).