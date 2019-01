Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 9 janvier : les qualités requises pour mener le grand débat national, le grand débat a déjà commencé à l'Elysée, Jean-Pierre Elkabbach a lâché la rampe et pour ou contre Mounir Mahjoubi ?