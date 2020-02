En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 25 février : en meeting à Toulouse, Jean-Luc Mélenchon a largement disserté sur son sujet préféré, lui-même et les pros de CNEWS sont toujours à la pointe des infos.