Morning Glory - Message aux Marseillais: on n’y comprend plus rien

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 12 janvier 2021 : on vous donne le jour précis de votre vaccination, l’homme qui n’imprime pas était sur BFMTV ce matin, un message amical pour les Marseillais qui nous regardent et on se relaxe avec Jean-Pierre Chevènement. Prenez un agenda et un stylo, on va ENFIN pouvoir vous dire quand vous vous ferez vacciner. Si on en croit le gouvernement, ça devrait se situer entre « le moment venu », « le plus tôt possible » et « dès que ce sera possible ». Parfait non ? L’homme qui n’imprime pas alors qu’il jure être le Secrétaire général du Parti Socialiste Olivier Faure était sur BFMTV ce matin et on a beau eu vérifier, il n’imprime vraiment, vraiment pas. On adresse un message amical pour nos amis Marseillais qui nous regardent : s’il vous plaît, mettez les choses au clair, on n’y comprend plus rien. Michèle Rubirola, qui était maire, est devenue Première adjointe à la mairie MAIS Benoît Payan, qui était Premier adjoint à la mairie est devenu maire. Et tout le monde a l’air de trouver ça normal.