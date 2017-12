Morning Glory : Mireille Mathieu is back !

Elle sort un nouvel album. C’est Mireille Mathieu ! La bonne nouvelle c’est que BELLE MIREILLE revient. La mauvaise nouvelle, c’est qu’elle a manifestement perdu la vue, on vous explique pourquoi… Alors vous allez dire : qu’est ce qu’elle fout là au milieu des En Marche ? 2 raisons : la première, elle nous fait rigoler. Et la 2ème : comme tous les "En Marche", elle aussi fait du playback. Et parfois très mauvais. Extrait de l’émission Quotidien du lundi 4 décembre 2017 – Partie 2