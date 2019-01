Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 25 janvier : la mauvaise foi, Mounir Mahjoubi s’est senti un peu trop pousser des ailes, Emmanuelle Wargon n’a pas compris le concept de l’émission « En toute franchise » et Laurent Wauquiez nous prouve, une fois de plus, qu’il est un citoyen du monde.