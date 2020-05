Morning Glory : Mounir Mahjoubi, l’homme qui fait peur à Jeff Bezos (non)

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès, Clémence Abafour et Antoine Suzzarelli regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 26 mai : TOUS les ministres ont retrouvé le chemin des plateaux télé, Mounir Mahjoubi file les chocottes à Jeff Bezos (non), tous les politiques ont un avis à donner sur la chloroquine, même Nicolas Dupont-Aignan, et enfin, on demande à la personne née au 18ème siècle qui squatte le corps de Gérald Darmanin de bien vouloir rentrer chez elle.