Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 8 janvier : la comparaison WTF de François de Rugy pour justifier le salaire de Chantal Jouanno, Muriel Pénicaud nettement plus à l’aise sur CNEWS que sur BFM et une Nadine Morano super énervée, même quand elle est d’accord.