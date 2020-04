Morning Glory : Muriel Pénicaud AVEC du décalage, c’est pire que tout ce qu’on pouvait imaginer

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès avec Clémence Abafour et Antoine Suzzarelli regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 22 avril : la nouvelle étude sur l’hygiène des Français pendant le confinement fait rêver, on fait passer un petit message perso à Jacqueline Gourault, Muriel Pénicaud nous a encore rendus fous sur le plateau de BFM Business, la campagne pour les municipales reprend doucement – en tout cas Rachida Dati fait tout pour – et on change d’air avec CNEWS.