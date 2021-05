Morning Glory - Nadine Morano en deux étapes : la répétition, puis le grand show

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mercredi 5 mai : il y a un truc pas clair dans toute cette histoire en région PACA, Nadine Morano s’entraîne sur CNEWS avant de faire son grand show… sur CNEWS et le come-back du jour est signé Pierre-Jean Chalençon.