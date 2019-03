Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 19 mars : Christophe Castaner est formel, il est ministre « 24h/24h » et Nadine Morano râle contre les sorties en boîte du ministre de l’Intérieur (mais oublie qu’elle a fait bien pire).