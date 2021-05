Morning Glory : Nadine Morano, future ministre de Marine Le Pen ? Ce qu'elle en disait AVANT

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mercredi 26 mai : le ministre des Affaires étrangères hausse le ton contre la Biélorussie, enfin un peu, enfin pas trop ; Nadine Morano termine sa mue vers le Front national ; si vous espérez retourner en boîte cet été, espérez encore un peu et le retour tout en finesse de Gilbert Collard.