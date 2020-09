Morning Glory : Nadine Morano, l’ange-gardien (pas si) discret de Nicolas Sarkozy

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales politiques. Au programme de ce 10 septembre : les stagiaires des Républicains montent au créneau pour mieux laisser aux « stars » le temps de faire la promo de leur nouveau livre ; Nicolas Sarkozy arrive à faire parler de lui tout le temps sans jamais parler lui-même et une battle s’engage entre Marine Le Pen et Valérie Pécresse ;