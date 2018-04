Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radio et télé. Au programme de ce 24 avril : Geneviève de Fontenay appelle les Français à se mobiliser le 1er mai, l’ex-ministre Hubert Védrine a manifestement un problème d’élocution, Nadine Morano s’offusque qu’on se moque des cheveux de Laurent Wauquiez – mais faisait pareil avec François Hollande – et France 3 devient de plus en plus bizarre.