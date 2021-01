Morning Glory: Nadine Morano souffre de gros effets secondaires du vaccin

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mercredi 13 janvier : les épidémiologistes ne sont plus du tout rassurants, on remplit les trous de l’interview de Nadine Morano sur RTL, il ne fallait pas rater le début de l’interview de Julien Denormandie sur France 2 sous peine de croire que le gouvernement veut faire de l’abattage préventif de petits vieux et Guillaume Durand pose LA question qui tue à un des meilleurs copains du président.