Morning Glory : Nathalie Arthaud, la femme qui dit toujours non

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé – et toujours dans le respect des temps de parole. Ce mercredi 6 avril : les petits secrets d’Anne Hidalgo, le candidat préféré des ingénieurs du son, le temps d’antenne de Valérie Pécresse et une bonne nouvelle pour les Parisiens.