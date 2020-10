Morning Glory : ne parlez pas de l’élection présidentielle à Jean-Luc Mélenchon

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 13 octobre : le problème quand Emmanuel Macron doit faire une allocution, c’est qu’on sait que les ministres ne peuvent RIEN dire tant que le président n’a pas pris la parole, mais alors pourquoi sont-ils partout sur les plateaux télé et dans les studios radios ? On parle aussi des chiffres bidons de Jordan Bardella et on prend des nouvelles de Jean-Marie Le Pen.