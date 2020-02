En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 27 février : des experts médicaux qui font plus flipper que les autres, un Nicolas Dupont-Aignan pour qui rien n’est fait « par hasard », et un Emmanuel Macron qui ressemble de plus en plus à Michel Sardou.