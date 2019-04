Morning Glory : Nicolas Dupont-Aignan ou la technique du Chat potté

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 29 avril : Nicolas Dupont-Aignan joue les chatons tyrannisés pour mieux griffer, les spécialistes découvrent « l’effet Bayrou » sur l’humeur des gens qui l’écoutent, on remercie Elizabeth Martichoux d’avoir posé la question « premier de cordée » à Emmanuel Macron et on découvre (encore) que la LREM s’inscrit dans un espace-temps différent de celui du commun des mortels.