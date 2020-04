En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès, Clémence Abafour et Antoine Suzzarelli regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 16 avril : on a une pensée émue pour l’équipe de Valérie Pecresse, Nicolas Dupont-Aignan bat tous les records de nullité sur les réseaux sociaux, il aura fallu une pandémie pour que Paris soit super propre et le patron du Parti Communiste a désespérément besoin d’un coiffeur.