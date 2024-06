Morning Glory : Nicolas Dupont-Aignan cohérent, mais pas tout le temps

Au programme de ce Morning Glory du 4 juin : les vétérans anglais ont traversé la Manche, Gabriel Attal squatte toutes les interviews de Valérie Hayer, Nicolas Dupont-Aignan se veut cohérent mais ne l'est pas tant que ça et enfin les politiques passent eux aussi derrière les fourneaux.

