Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télés. Au programme de ce lundi 9 septembre : l’ancien ministre des homards le jure, il n’est pas là pour ressasser, et pourtant… On salue l’entresoi de Bordeaux et l’étonnante capacité de Nicolas Dupont-Aignan à être convaincu depuis toujours sans JAMAIS réussir à convaincre.