Morning Glory : Nicolas Dupont-Aignan est de retour et son expertiste nous avait manqué

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 24 février : on a fait le vœu que la parole politique redevienne crédible, mais visiblement personne ne nous a écoutés, Philippe Martinez est la nouvelle coqueluche du New York Times, l’homme le plus chic de la vie politique était sur Sud Radio, Marlene Schiappa voulait montrer à tout le monde qu’elle va à la bibliothèque et enfin, on prend des nouvelles du meilleur d’entre nous, Nicolas Dupont-Aignan.

