Morning Glory : Nicolas Dupont-Aignan est de retour (et il promet d’être sympa)

Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 4 septembre : on débriefe la réunion de rentrée complètement inutile du gouvernement, on est mercredi, on est enfin prêt à écouter Nicolas Dupont-Aignan, La France insoumise fait sa rentrée, mais sans Jean-Luc Mélenchon, on salue une petite nouvelle dans la vie politique française, on apprécie la finesse de Gabriel Attal et le léchage de bottes reprend sec chez Pierre Moscovici.