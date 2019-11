Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 29 novembre : l’incroyable excuse de François Bayrou s’il est mis en examen dans l’affaire des assistants parlementaires, le debrief de l’émission préférée d’Azzeddine Ahmed-Chaouch « Politique à table », Nicolas Dupont-Aignan était sur Radio Classique et on a vu passer un crush sur le plateau de LCP.

En savoir plus sur Yann Barthes