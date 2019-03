Morning Glory : Nicolas Dupont-Aignan pulvérise le record du monde de rétropédalage

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 4 mars : le record du monde de rétropédalage a été pulvérisé, la ministre Elisabeth Borne arrive désormais à tenir toute une interview avec non pas un mais DEUX mots, Gérald Darmanin a 36 ans, mais si on ne le savait pas, on n’y croirait pas, Elisabeth Borne (toujours) fait mourir d’ennui ses interviewers et on termine par une image plutôt embarrassante Laurent Wauquiez.