Morning Glory: Nicolas Dupont Aignan, le piège et la grosse gifle

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce Morning Glory du 10 décembre 2020 : les ministres ont bien tous reçus les éléments de langage sur le nouveau nom de la loi contre le séparatisme, Nicolas Dupont Aignan a du plomb dans l’aile ces derniers temps avec le départ d’une tripotée de collaborateurs, à la question « vous ferez-vous vacciner » tous les politiques répondent oui, sauf une famille – on vous laisse deviner laquelle.