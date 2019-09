Tous les jours Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 5 septembre : les En Marche sont (presque) tous derrière Benjamin Griveaux – surtout Delphine Burkli – Nicolas Sarkozy nous a régalé de ses citations philosophiques sur C à Vous et Sonia Mabrouk marche dans les pas de Jean-Pierre Elkabbach.