Morning Glory : C'est la dernière ligne droite  

Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales. C’était quoi l’ambiance aujourd’hui. ? Voici le Morning Glory. On a une question pour le CSA. Au sujet du temps de parole. Que l’on soit clair : Si on diffuse dix secondes Baroin, c'est dix secondes de temps de parole pour Fillon ? Si on diffuse dix secondes de Macron, c'est dix secondes de temps de parole pour macron .. Mais si on fait un montage avec Baroin qui dit du bien de macron, Un filloniste qui dit du bien de Macron… Le temps de parole va à qui ? Et a quoi reconnaît-on que c'est la dernière ligne droite chez Marine Le Pen ? Peut-être avons-nous un premier élément de réponse...