Morning Glory : non, le gouvernement n’a pas menti sur l’augmentation des impôts (même pour le carburant)

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 6 novembre : non, le gouvernement n’a pas menti lorsqu’il a promis qu’il n’augmenterait pas les impôts. Même avec l’augmentation du carburant, on vous explique pourquoi. On reste sur le diesel et on essaie de comprendre pourquoi il est passé de « pas polluant » à « super nocif » en l’espace de 40 ans. Et on termine avec Jean-François Copé, toujours prompt à voir la paille dans l’œil du voisin, mais jamais la poutre dans le sien.