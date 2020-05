Morning Glory – Note au gouvernement : on n’est pas si stupides

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès, Clémence Abafour et Antoine Suzzarelli regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 4 mai : ça serait peut-être bien de dire au gouvernement qu’on n’est pas complètement débiles, la petite sortie de Marine Le Pen et Jordan Bardella en plein confinement, on présente nos excuses à Sibeth Ndiaye et on se pose LA question : Gérald Darmanin est-il finalement le plus âgé de tous les membres du gouvernement ?