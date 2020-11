En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 11 novembre : le gouvernement impuissant face à Amazon, les politiques continuent à faire parler le Général de Gaulle et les LREM nous donnent une définition plutôt convaincante du « vide ».