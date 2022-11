Morning Glory – Ocean Viking : Éric Zemmour a un cœur, MAIS

Tous les jours, Clémence Abafour regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce lundi 14 novembre : les réactions à l’arrivée de l’Ocean Viking en France, les mascottes des JO 2024, le cœur tendre d’Eric Zemmour, la (très) fine différence entre Jordan Bardella et Bruno Retailleau, le déplacement d’Emmanuel Macron au G20 et la tournée de promo du général Pierre de Villiers.