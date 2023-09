Morning Glory : Olivier Véran n’avait « pas le time »

Au programme de ce Morning Glory du mardi 19 septembre, le vocabulaire de plus en plus ressemblant des politiques de droite et d’extrême droite, la chaîne Public Sénat et son décrypteur, Olivier Véran, quelque peu pressé, qui ouvre les portes de son ministère, la photo peu avantageuse d’Alison Wheeler lors d’une interview, et enfin la visite diplomatique du pape François à Marseille.