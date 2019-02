Morning Glory : on a beau chercher, on ne comprend vraiment rien à ce que dit Muriel Pénicaud

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 14 février : l’arrivée d’Alain Juppé va donner un coup de jeune au Conseil Constitutionnel, on n’a encore rien compris à l’interview de Muriel Pénicaud sur France Info ce matin, on a (presque) cru que Barack Obama était sur Sud Radio, on pense que le député France Insoumise Adrien Quatennens a regardé Quotidien et on a cherché, cherché, mais jamais compris l’hésitation de Gabriel Attal.