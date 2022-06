Morning Glory : on a cherché la dame que Xavier Bertrand a "rencontré hier" tous les jours depuis mai

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 16 juin : opération menteur-menteur, le fail de la nouvelle ministre des Affaires étrangères, le son et l’image de Jean-Luc Mélenchon et la « dame » que Xavier Bertrand rencontre bien à propos avant chaque interview.