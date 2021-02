Morning Glory: on a cru que Roselyne Bachelot annonçait une bonne nouvelle pour la Culture

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce lundi 8 février : la ministre de la Culture a fait son grand retour dans les matinales, mais il nous a fallu deux écoutes pour comprendre vraiment ce qu’elle avait à dire, Guillaume Peltier joue à Pyramide et nous associe immigration à communautarisme à islam à terrorisme en un temps record, Bruno Le Maire a FAILLI nous faire passer une bonne journée et on remonte le temps pour se retrouver le 8 février 2020, l’époque où on croyait encore que le confinement c’était pas pour nous.