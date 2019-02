Morning Glory : on a joué à "tu préfères" avec notre nouvelle star chez LREM

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 1er février : les journalistes convoqués à l’Elysée ont bien accordé leurs violons, curieusement personne n’a convoqué de journalistes pour parler d’Alexandre Benalla, Gabriel Attal est passé sous le rouleau compresseur Jean-Jacques Bourdin et on vous présente notre nouvelle star chez les LREM.