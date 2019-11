Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 7 novembre : le choix des mots est toujours aussi important chez les LREM, qui revisitent le dictionnaire, les rédacteurs des bandeaux des chaînes d’infos ont eu de quoi s’amuser, Rachida Dati se lance dans la course à la mairie de Paris, le fail de France Info qui lutte contre le plastique et le chef de la bienveillance était sur LCI.

