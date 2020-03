En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 5 mars : on ne comprend pas pourquoi Sibeth Ndiaye se marre en parlant du coronavirus, on est content d’avoir un patron de la SNCF avec un nom mignon tout plein, Nadine Morano était l’invitée prestige de LCI et le moment de gêne de la semaine vous est offert par Mounir Mahjoubi.