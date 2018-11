Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 7 novembre : tous les jeux de mots sur le champ lexical de l'essence, la bonne idée de Nicolas Dupont-Aignan pour faire la révolution et la question qu'on rêve de poser à François Bayrou a ENFIN été posée.