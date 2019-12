Tous les jours, Laurent Macabiès regarde les matinales radios et télé. Au programme de ce 6 décembre : les Français qui sont d’accord avec la réforme des retraites ont monopolisé toute l’attention ce matin, Marcel Campion est définitivement le candidat à la mairie de Paris le plus percutant, les chaînes d’info ressemblent de plus en plus au bar PMU du coin et on termine la semaine avec un peu d’optimisme.

En savoir plus sur Yann Barthes