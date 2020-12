Morning Glory: on adore comment la ministre de la Jeunesse vit à fond ses interviews

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 3 décembre : 40 ans après, ce sont apparemment toujours les hommes qui parlent le plus d’IVG, qui dit décès dit apparition de Jack Lang en quelques secondes, on retrace l’emploi du temps de celui qui incarne « le centre » en 2020, Jean-Christophe Lagarde, on découvre la ministre de la Jeunesse, qui vit un peu trop intensément ses prises de parole et Nicolas Dupont-Aignan nous a offert le fact-checking le plus raté de l’histoire.