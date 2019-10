Morning Glory : "On dit la vérité" assure Sibeth N’Diaye, ok, mais laquelle ?

Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 3 octobre : la porte-parole du gouvernement Sibeth N’Diaye a bien ramé pour parler de l’incendie de Rouen – mais heureusement François Patriat est arrivé à la rescousse – Jean-Michel Jarre est venu empocher son petit billet sur France Info ce matin, Jean-Pierre Elkabbach a une « exclu » et on comprend enfin pourquoi Cédric Villani n’a pas fait son service militaire.

