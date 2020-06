Morning Glory : on en est où dans le boycott de CNEWS par la France insoumise ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès, Clémence Abafour et Antoine Suzzarelli regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 10 juin : le racisme expliqué par les politiques, la France Insoumise continue de critiquer la présence d’Eric Zemmour à l’antenne de CNEWS… tout en se rendant chez CNEWS, Philippe de Villiers avait visiblement fait un repas trop copieux avant d’aller sur la matinale de RTL et Valérie Pécresse a trouvé LA solution pour éviter les critiques.